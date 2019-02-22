長輩動起來 有機會獲運動表
彰化縣衛生局為促進長者健康，並鼓勵參加體適能檢測，率全國之先首推「健康城市迎接智慧健康」年代，彰化縣長王惠美21日親至田尾鄉北鎮社區主持「豬年行大運2019彰化動起來」啟動儀式，跟著長輩們做運動，並號召65歲以上長輩接受體能檢測，通過者將獲贈運動智慧表1支。
縣府結合科技公司舉辦「2019彰化動起來」，預計提供1萬個運動智慧錶，凡年滿65歲、即日至5月到衛生局指定檢測點參加體適能檢測，並完成健康檢查與癌症篩檢、至縣府Line官方帳號加好友或衛生局臉書按讚，及提供3月以後5張縣內消費未開獎發票的縣民，就有機會獲得。
王惠美表示，彰化縣65歲以上長者近20萬人，占全縣人口15.23％，預估未來8年將突破20％，面對即將來臨的超高齡社會，邀長者健康動起來。
彰化縣衛生局長葉彥伯說，體適能檢測預計辦100場，每場限額50名，採事先電話預約報名，每場活動前3天或額滿提前截止報名，想參加的民眾可逕洽各衛生所。另體適能檢測也開放社區關懷據點、C據點等社區預約，只要參加者達20人以上即可。
田尾鄉長林守政、縣議員黃盛祿、李浩誠與彰化縣醫師公會理事長連哲震等都出席啟動儀式，與長輩們活動筋骨，現場更配合大葉大學運動健康管理系學生的指導，場面熱絡。
(中國時報)
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