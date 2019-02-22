台南首創優秀運動員健康管理

2019年02月22日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南首創優秀運動選手健康管理服務試辦計畫上路！台南市體育處與成功大學運動科學中心林麗娟教授合作「優秀運動選手健康管理服務試辦」，首創雲端運動科學資料庫，預計服務29校約600位選手，透過建構運動數據資料庫，提供教練訓練依據、減少運動傷害發生。

為了建立完善運動傷害防護及運動科學環境，體育處首度與成大林麗娟教授合作「優秀運動選手健康管理服務試辦計畫」，今年1月至7月上路，透過建置選手體能常模，隨時提供教練及選手體能狀況分析，訓練時適時修正課表，並且追蹤選手歷年身體素質及競技體適能變化，建立運動傷害防護、減少運動傷害發生機率。

體育處表示，這項計畫是台南首度辦理，1月30日至2月14日率先邀請4項目共15校進行競技體適能檢測，除了基礎體能資料，也針對田徑、跆拳道、軟式網球及舉重4項目進行不同檢測，例如最大攝氧量或無氧適能等更專業的檢測數據，以利教練們可根據選手個別狀況安排適當的訓練課表。

此外，也會同骨科及復健科醫師會診，針對選手易受傷的部位進行檢查，評估選手健康狀況，並安排須後送的選手後續診療，藉由醫療追蹤給予選手即時照護，促使選手生心理狀態最佳化。

教育局長鄭新輝指出，計畫優先服務國一至國三全中運優秀選手，主要以「運動能力檢測」、「運動傷害預防與照護」、「健康醫療管理」及「防護員隨隊服務」為4大主軸，試辦計畫結束後將分析檢討，如果試辦成效良好，將持續擴大辦理，未來也將導入AI應用、對象納入城市棒球隊及到台南移地訓練運動團隊等。

(中國時報)