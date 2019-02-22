Line Pay mini拚首年1萬家通路
一卡通去年9月攜手Line Pay正式上線，不到半年用戶數超過126萬戶，今年元月首度發表「Line Pay 一卡通 mini」行動支付收款機，針對無POS系統的小額店家或夜巿攤商可迅速整合不同支付方式，預計第1年以1萬家通路為目標。
Line Pay 一卡通 mini行動支付收款機可掃描QR code，支援「Line Pay綁定信用卡」、「Line Pay一卡通帳戶」、「Line Points點數」及「一卡通實體電票卡片」4種付款方式，持具有NFC功能的Android手機，就能感應開啟支付。
一卡通董事長施勝耀表示，一卡通雖是交通票證起家，但現業務發展除將現有通路全面同時導入電票及電支，另重點鎖定在電子票證較不容易導入的攤商、個人戶及無人商店等微型商家，全面提升支付服務範圍。
一卡通指出，自2014年上線營運至今已滿5年，累積電子票證發行量破2000萬張，去年總發行量469萬張，成長率超過30％。現聯名信用卡580萬張，合作銀行18家及3家信用合作社，去年發行量超過190萬張，成長率逾50％。
一卡通現電子票證通路近2萬家，電子支付線上及線下據點超過6萬家，近期也與高雄科技大學、阿法碼科技合作，提供以Line為基礎的蜂鳥生活圈Line BOT，企業端只要將小黑盒（AlfaBox）串接於投幣器與機台間，就能使投幣式機台新增行動支付功能。
(中國時報)
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