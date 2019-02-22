眉間黑痣指引 浮屍落葉歸根
基隆港東6號碼頭海域16日被發現有一具男性浮屍，基隆市警局第一分局第三組長、「神探」許耀彬展開調查，日以繼夜交叉分析比對上百筆資料，靠死者眉間上的「一顆黑痣」，找到疑似罹患憂鬱症的失蹤人口劉姓男子，並找到家屬，助落葉歸根。
劉男被發現時，因無證件及手機，容貌和指紋也因長期浸泡海水遭破壞，無法辨識比對，經調閱監視器也無所獲。
專門調查無名屍案的許耀彬得知後，依照無名屍體型、外觀輪廓及陳屍區域等特徵，發現死者右眉間有一顆黑痣，經搜尋交叉分析比對上百筆資料後，比對出60歲住在台北市的失蹤人口劉男，因特徵與無名屍相近，家屬從死者體型、衣物鞋子，指認出劉男。
警方調查，劉男疑罹患憂鬱症，10日離家後失去音訊，家屬遍尋不著，立即向北市警方報失蹤人口緊急協尋，多日查找均無所獲，直到接獲許耀彬電話，指認後才知劉男早已不幸落海身亡。
家屬領到死亡證明書辦理安葬，再三鞠躬感謝警方協助，直說這結果雖是最不樂見的，但能讓親人有名有姓、免成無名孤魂，得以落葉歸根找到回家的路，警方真是功德一件。
(中國時報)
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