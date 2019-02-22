馬祖發展自貿港 海運快遞先行

2019年02月22日 04:10 中國時報 葉書宏 ／連江報導 ／連江報導

連江縣政府邀請交通部航港局舉行研商馬祖設立自由貿易港區會議，短期內可建置海運快遞專區，未來擬將福澳港朝向自由貿易港區發展，作為兩岸溝通樞紐，藉此貨暢其流、增加就業人口。

會議由交通部航港局簡報自由港區制度及營運模式，馬祖申設自由港區評估、海運快遞專區，籌畫加強福澳港經營利基與提升競爭力。

縣長劉增應表示，建置自由貿易港區或海運快遞專區均須修訂相關條例或辦法，短期內將與財政部關務署研商修訂海運快遞貨物通關辦法，以便成立海運快遞專區；另外，期盼中長期能朝向《離島建設條例》修訂，增設建置離島自由貿易港區。

海運快遞專區若成立，將可提供兩岸貨物高便利、低成本及更安全的通關方式，若加以配合電子商務平台及物流配送作業，兩岸間點對點、戶對戶的海運服務速度將大為提升，對未來發展海運事業有相當大的助益。

連江縣政府表示，自由貿易港區是經由行政院核定的國際港口、航空站等，設定一個管制區域，在這個區域範圍內可從事貿易、倉儲、物流、貨櫃、貨物的相關業務。

業務內容包含集散、轉口、轉運、承攬運送、報關服務、組裝、重整、包裝、修理、裝配、加工、製造、檢驗、測試、展覽或技術服務等，原則可以不受輸出入作業規定、稽徵特別規定等的限制。

(中國時報)