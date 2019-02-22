2019年02月22日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

近日正逢櫻花開的季節，台鐵內灣支線橫山段沿線櫻花陸續綻放，不少地區也湧現櫻花開花潮，橫山鄉長張志弘表示，橫山地區櫻花樹不少，歡迎大眾前往橫山賞花、旅遊。

張志弘說，內灣支線沿線都有種植櫻花，包含合興站、內灣站等地，搭火車賞櫻另是一番遊趣。張志弘也說，每到春天就有不少民眾前往日本賞櫻，不過他認為，橫山鄉交通位置方便，不必出國，就能欣賞少有的鐵道櫻花景色。

張志弘指出，10多年前內灣老街商圈發展時，他和地方人士爭取在鐵路內灣支線、省道台3線、縣道120線和鄉道竹35線等地種植櫻花，打造春節專屬的景色，如今都展現成果。

張志弘表示，橫山鄉內包含台鐵內灣支線、大山背等地區，約有2000株櫻花可賞，亦有些賞櫻祕境，每年都有遊客固定前來，尋找獨屬的櫻花景致，他也說，鄉內旅遊資源豐富，包含具有愛情車站之名的合興車站、內灣風景區、大山背等，歡迎遊客前往賞櫻、遊玩。

(中國時報)