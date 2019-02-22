后里大排遭汙染 設監視器緝凶
台中市大甲區后里大排不定期發現乳白色汙染物，造成魚群暴斃，惡臭不堪，台中市議員吳敏濟21日召集環相關單位會勘，環保局進行水質採樣，發現水中溶氧量偏低，但未能查獲偷排證據，將裝設監視器揪出黑心廠商。
吳敏濟指出，大安港路橫圳橋下游到匯入瓦窯溪之間河段，溪水流速緩慢，垃圾隨處可見，水質汙濁、惡臭四溢，附近居民長期苦不堪言。農民陳炳金反映，乳白色廢水通常在假日傍晚排放，偶而大雨時也會發生，隨即就有死魚出現。
環保局稽查員採集廢水檢測發現，水中溶氧量每公升3.9毫克，低於一般5至7之間平均水準；大隊長羅文龍表示，2月4日稽查大隊發現大量死魚，研判水中溶氧量太低致窒息死亡。至於乳白色物質疑工廠偷排廢水，將設監視器追查元凶。
吳敏濟表示，后里大排是灌排兩用溝，有許多家庭廢水排入，呼籲政府儘速施作汙水下水道；他也要求水利局盡速進行清淤，民眾也不要將垃圾往大排丟，盼早日揪出黑心廠商，以保障農田灌溉的安全及居民生活品質。
(中國時報)
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