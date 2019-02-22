施虐特教師懲處太輕 家長反彈
國立嘉義特教學校2名林姓老師遭指控逼國一女學生吃朝天椒、威嚇剁手等不當管教，致女學生身心重創，學校21日召開第3次教評會，人本教育基金會在校門口抗議，訴求「解聘情節重大的林姓教師，勿師師相護」，但教評會持續開會一整天，校方表示，一切依法定程序進行。
人本教育基金會南部辦公室主任張萍說，特教生的父親投訴，其女兒被2名林姓導師施虐，被餵食朝天椒、拿木棍、馬桶吸盤打、抓該生的頭髮撞牆、頭戴紙尿布、不准吃飯、威嚇剁手等不當管教，女學生因吃了朝天椒而狂拉肚子。
張萍說，此事經教育部重啟調查有不當管教情事，學校教評會決議記林姓導師2大過、停聘1年半、接受輔導2個月，另1名林姓老師記小過結案，人本基金會及學生父親不能接受。
張萍說，特殊學校4名學生配置2名導師、1名助教，高師生比竟還發生老師施虐，十分離譜，學校必須解聘暴力老師，勿師師相護。
學校回應表示，教評會正在開會研議林姓導師的處分，林姓導師依照規定列席說明，教評會由校長、行政代表、教師代表、家長會長等組成，沒有校外人員參與。
學校表示，學校停聘不當管教老師的處分，是現行體制學校教評會組成的結構因素，盼藉此事件能從整體結構性問題做改革，研議各校教師不當體罰或霸凌學生標準處理流程，增加外部調查委員及外控機制。
(中國時報)
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