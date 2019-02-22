小校發展獨輪車 躍上燈會舞台
長期發展獨輪車運動的鹽埔鄉高朗國小，全校97名學生、幾乎人人都是輪上高手，日前更接獲邀請，將在台灣燈會地方舞台進行演出，消息一出、讓師生喜出望外，不僅多年來的努力沒有白費，也讓偏鄉小校一舉躍上全國舞台。
校長陳奕翔指出，為發展一校一特色，學校於99學年度開始嘗試練習獨輪車，也將這項運動融入特色課程，希望所有從高朗畢業的學生都能騎上獨輪車。
根據研究，學習獨輪車有助右腦開發，但陳奕翔坦言，因為偏鄉學生相較其他市區孩子不善表達，顯得害羞許多，藉由獨輪車運動，不僅訓練團隊合作能力，也替他們找到揮灑自我的舞台，增加自信。高朗國小不僅2016年至2018年都獲得全縣主委盃錦標團體賽花式第1名，更囊括個人多項全國冠軍。
今年寒假期間，校方突然接到來自台灣燈會主辦單位電話，邀請學生在地方舞台進行演出，全校師生又驚又喜，首次在數萬民眾前演出還是第1次，大夥把握機會，利用課餘時間練習，希望呈現最精彩的一面。
小六學生楊家欣表示，當初因為獨輪車特別，從小一入學就開始投入，曾經為此摔斷手骨，仍不減對它的熱愛，如今能以自己的專長對外表演，將會是小學生涯最美好的回憶。
(中國時報)
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