南濱抽水站擴建 明年1月完工
服役近40年的花蓮市南濱抽水站，去年進行抽水站擴建及滯洪池新建工程，花蓮市長魏嘉賢21日前往現勘，營建署下水道工程處主任林銘峰指出，滯洪池因土地問題暫時停工，抽水站擴建進度則超前15％，明年初完工目標不變。
魏嘉賢昨前往南濱抽水站工地了解施工現況，施工單位表示，抽水站進度超前15％，新建5組機具預計5月安裝，往後進度會進行得更快，滯洪池新建工程則因縣府土地取得尚未完成，暫時停工。
魏嘉賢特別關切即將進行的「破堤」工程，將舊提防破口安裝箱涵，讓水體能順利引流至太平洋，降低抽水負擔，由於防汛期將到，林銘峰說，將研擬進度提前至3月中進行，趕在4月底前完成，以因應防汛期大水量。
花蓮市南濱抽水站擴建工程暨滯洪池新建工程，總經費2.8億元，由松穎營造公司施工、大武顧問公司監造，自去年7月13日動工，預計明年1月完工，抽水站進度順利進行，新建1.2公頃滯洪池將提供2萬噸蓄水量，目前受土地問題暫時停工，但林銘峰強調有信心如期完工。
(中國時報)
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