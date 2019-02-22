選舉買票 范姓鄉代當選無效
中國時報
巫靜婷／苗栗報導
苗栗縣頭屋鄉范姓鄉代去年五合一大選，以1票1000元為代價向選民買票遭檢舉，20日遭苗栗地方法院依據《公職人員選舉罷免法》判決當選無效，為縣內41起當選無效訴訟中，首起被判當選無效的案例，全案仍可上訴。
范姓鄉代在去年五合一大選中，以獲得660票大贏對手，成功連任代表寶座，卻遭人檢舉以1票1000元為代價，向1名梁姓選民請託支持，並於工寮交付劉姓樁腳1萬5000元作為買票經費，隨後劉姓樁腳給予鄒姓選民一家4票4000元，表明是范姓鄉代給予，請託支持。
范姓鄉代辯稱，1萬5000元是要成立競選總部，購買總部要用的東西使用，結果劉姓樁腳卻拿去買票，又因梁姓選民表示其子癱瘓10年，才交付1000元給他。但檢方偵查中，范坦承，有向劉說「既然買了就算了」，並查明交付金錢時，競選總部已成立，支付成立經費等語，不足採信。
比對梁姓選民證詞，證實范有說「這次選舉請幫忙」等話，法官認為其子癱瘓等說法為推託之詞，亦無足採信。由於事證明確，判決范姓鄉代當選無效，全案仍可上訴。
(中國時報)
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