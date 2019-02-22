地方掃描－一家4口陳屍車內 解剖採樣檢驗

2019年02月22日 04:10 中國時報 馮惠宜 、 陳淑芬 ）

台中：太平區日前一家4口在車內身亡，檢方昨會同法醫解剖相驗，法醫解剖夫妻2人，摘取血液等鑑定有無毒藥物反應；2名小朋友無明顯外傷，已抽取血液鑑定毒藥物反應。真正死因需待解剖報告出爐才能釐清。

(中國時報)