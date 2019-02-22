成醫體循師喋血案辯論終結
成大醫院去年9月底發生體外循環師林光宇自稱遭長期霸凌，持刀刺傷陳姓組長案，經台南地方法院審理，21日辯論終結，林男重申行凶是因職場霸凌才動手，無殺人犯意，事後懊悔想向陳女道歉，檢方則稱無職場霸凌，林男有殺人犯意，合議庭將在3月13日宣判。
林光宇去年9月底在手術房內持蝴蝶刀刺傷陳姓組長一案震驚各界，白色巨塔內的職場恩怨情仇浮上檯面成社會事件，引發話題。
林男行凶後堅稱遭到長期職場霸凌，成大醫院則否認，案經5個月審理，台南地方法院21日辯論終結，成大醫院林姓內科醫師出面挺林男，證稱林男工作認真未擺爛，還會教導其他護理人員，不曾聽過林在工作上有什麼特殊狀況。
林光宇表示，陳姓組長平常會向主管羅姓醫師打小報告，影響羅對他的看法，把困難工作全丟給自己做，讓他備感壓力。行凶當天，羅要他把辦公桌搬到庫房，並問他是否離職，讓他忍無可忍，從抽屜拿小刀向陳女理論，原本想嚇唬對方，卻一時情緒失控動手。事後深感懊悔，想向陳女道歉。
檢方則認為林男身為醫護人員，明知身體各部位受傷致死程度，卻刺殺陳女胸、腹7刀，其中一刀深及胸腔，足證主、客觀都有殺人犯意。
檢方認定被告指控的職場霸凌與事實不符，根據成醫假表，林男近幾年休假、補休正常，去年1月至9月，他休假21.5天、補假9天多，並無不能休假情事；去年值班數也比其中1位同仁少。
林男辯護律師表示，林光宇如真要殺害陳女，可選擇在醫院外、人少處下手，不會選在眾目睽睽的開刀房內，陳女受傷後的傷勢穩定，未休克昏迷，全案是林男長期遭職場霸凌，才一直氣憤下手。台南地院合議庭宣布辯論終結，3月13日上午11時宣判。
(中國時報)
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