停車一晚收2000 停車場引爭議
網友在臉書「屏東人屏東事」發文抱怨，到大鵬灣賞燈跨夜停車於私人停車場被索價2000元，引發爭議，網友正反意見都有。屏東縣政府表示燈會的接駁系統完整，呼籲民眾下載燈會APP，多利用免費接駁車，方便又迅速。
韓姓網友在網路指出，開車到大鵬灣看燈會，將車停在東港大潭的私人停車場，費用200元不限時間，不過晚上因為喝酒不能前往開車，隔天早上11點要去牽車，停車場索價2000元，讓他傻眼。
店家跳出來說明，當天直到深夜12點打電話給車主，告知車輛不能過夜也無法負代保管責任，車主不但不來牽車，還開口大罵掛電話，隔天才來牽車，2000元是工讀生顧車子一夜的加班費。
縣府消保官吳清宜表示，依《停車場法》私人設停車場應經交通主管機關核定，未經核定而收費限期未改善者，可處3000元以上3萬元以下罰鍰；車輛逾時未駛離者，業者得通知車主限期補繳停車費。消費者如權益受損，可洽1950協助。
(中國時報)
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