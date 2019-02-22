新北門牌 3月全面換新
新北市「新式門牌」即將在3月下旬全面換掛，總面數約160萬面，首波將針對人口較密集的都會區換發，民政局表示，會事先通知民眾換發時間後再到府施作，既有門牌都免費換牌，如果新建案，1樓門牌每面75元，2樓以上門牌40元。
新北市現有門牌自1996年起已23年，升格後各家戶1樓門牌以「區」字貼紙，遮蔽原「鄉、鎮、市」行政區，如今許多門牌上的「區」字貼紙脫落或褪色，或因風吹日曬雨淋難以辨識，市府去年全面徵稿，要在今年全面換發門牌。
本次新門牌是由明志科技大學學生陳冠至設計，他將新北市各區意象融入門牌設計，在網路票選及專業評選，都獲得最高票青睞，如萬里有女王頭、土城有桐花等。
民政局戶政科長顏耀明，新式門牌設計1樓門牌大小長21公分、寬15公分，2樓以上的門牌則是長16.2公分、寬5公分，門牌號碼單號是紫色，雙號則是橘黃色，讓民眾更易辨識。
本次新牌總計約有160萬面，市府斥資約8000多萬元，民政局也訂出新門牌訂價，1樓門牌75元，2樓以上門牌40元，不過民眾不用支付任何費用，如果是新建案新設門牌，才需要收費。
顏耀明說，新北市門牌預計下月中旬後開始換發，首波將針對人口較密集的都會區換發，再逐步推進到郊區，市府會事先在各鄰里張貼公告，並請里長廣播換發時間後再施作，因為只要在外釘掛，民眾不一定要在家留守。
(中國時報)
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