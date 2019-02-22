中平商圈水溝 將加網阻丟菸蒂

2019年02月22日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市中壢區中平商圈內水溝，長期以來被民眾丟棄抽完的菸蒂，桃園市議員彭俊豪日前會勘後，與中壢區公所決議比照去年六和商圈的試辦方案，在水溝內加裝細網格柵，阻隔菸蒂進入水溝內。

彭俊豪表示，由於中壢六和商圈、中平商圈都是徒步區，不少民眾在店家外等待或逛街走路時吸菸，抽完後都會將菸屁股丟進水溝內，造成水溝內「菸滿為患」，不但不美觀，還會堵塞排水溝，為了解決問題，他去年和金華里長謝岩介合作，在六和商圈內的水溝蓋上加裝細網格柵，藉此阻隔包含菸蒂類的小型垃圾。

彭俊豪表示，本來裝設細網格柵擔心會造成下大雨時的排水不便，結果發現影響不大，試辦成效不錯，民眾丟棄在水溝上的菸蒂被細網格柵阻隔後，能方便被清潔隊員掃除，減少掉進水溝後引起的阻塞問題，因此日前會勘中平商圈水溝後決議請中壢區公所比照辦理。

彭俊豪表示，由於鋪設細網格柵並非區公所水溝養護的公項內，但養護承包作業是1年1次可彈性調整的開口合約，區公所會勘後決議以變更公項的方式，擴大實施到中壢區內的水溝蓋，在鋪設前則會先行清溝，也希望民眾發揮公德心，不要將菸蒂丟棄在水溝內。

(中國時報)