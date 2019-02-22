地方掃描－二林工商校長鄭玉珠 20萬交保

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2019年02月22日 04:10 中國時報 鐘武達 ）

彰化：二林工商校長鄭玉珠遭檢方查出鄭將私人消費以不實發票申請核銷，開庭時還試圖以LINE串證，檢方依詐欺取財等罪聲押，法官裁定20萬元交保、限制住居。

(中國時報)