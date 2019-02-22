同業動邪念 假買車真強盜遭逮
29歲林柏帆向雲林縣斗六市一車行購買二手車，拒絕張姓老板匯款要求，刻意帶59萬元現金交款，20日晚間付款取車後離去，接著由26歲同夥陳易群和另2嫌向張噴辣椒水搶錢，張極力反抗，最後得手21萬9000元，警方循線逮獲林、陳嫌，依強盜罪嫌移送法辦。
雲林縣警局21日破案，縣長張麗善特別嘉許警方不眠不休追緝歹徒的辛勞和效率，並頒發破案獎金。
警方指出，林嫌本身也是車行人員，向張購進一輛現代休旅車，並轉手賣給不知情的第3人，張姓老闆完成過戶手續後，要求林將59萬車款匯入帳戶，並約定20日晚間取車。
警方表示，林嫌沒有將車款匯入張的帳戶，而是帶著59萬元現金前往斗六要取車，林將59萬元付給張後，便取車離去，陳嫌及另2共犯隨即從一輛白色轎車衝下來，以防狼噴霧攻擊被害人，並搶奪現金，張奮力抵抗，混亂中千元鈔票散亂灑了一地，嫌犯搶走了部分現金開車揚長而去，張被辣椒水噴傷了眼睛，手肘也在拉扯時受傷。
張姓被害人說，原本以為是單純的搶劫，後來仔細想想，歹徒怎麼會知道他收款交車，時間點實在太巧合，令人納悶。警方根據被害人及目擊者證詞，認為林嫌涉有重嫌，通知林到案，並循線在台中市緝捕到陳嫌。
林嫌否認和陳等人同夥，辯稱是正當的買賣。但陳嫌則供稱是林嫌一手主導，兩嫌對贓款下落閃爍其詞，不肯吐實，警訊後，被依強盜罪嫌移送法辦，警方持續追查共犯及贓款流向。
(中國時報)
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