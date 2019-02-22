恆基菲律賓婦女團契 募款救急難
20多年前有群菲籍新移民在恆春半島落地生根，因多被視為「交易物品」而備受歧視，幸恆基醫院華裔菲籍醫生陳明珠時常開導她們，並協助院牧部成立菲律賓婦女團契當她們在台的第2個家，甚至募款因應急難救助。
「菲籍姊妹的養家壓力並非外界所能想像！」院牧部主任牧師林坤易指出，20餘年前恆春半島有很多男生娶菲籍太太，卻當是花錢買僕人，對她們不是歧視就是家暴，而撒手人寰後還將教養子女、扶養雙親的重責留給她們，這些新住民姊妹有苦說不出。
他說，每位菲籍姊妹多在民宿打工，不僅薪水不高、連上教會做禮拜的時間也沒有，因此菲律賓婦女團契特地在每周三晚上請牧師帶領她們查經，周六下午則是她們的主日聚會，大家一起享用點心、晚餐並話家常。
她們雖在心靈上得到救贖，但生活上仍待協助，林坤易說，去年某個天災將錢姓姊妹的住家吹垮，別說她薪水無法自救，每年僅數千元的募得款也無從支援，但院方不放棄救助，自掏腰包替她重建家園，盼助她們過難關。
(中國時報)
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