石砌田埂 樂天社區荒地復耕
2017年6月2日全台豪雨成災，造成新北金山磺港路後方山坡6處崩塌，災後新北市府進行復建工程，透過鋪設植披及興建擋土牆等，整理崩塌面整理並維持排水暢通、穩固坡面，優異的工程速度及品質，與三芝樂天社區的田埂改造工程共同獲頒107年行政院農委會優良農建工程獎佳作，是全國唯一獲獎的縣市政府。
新北市農業局指出，獲獎的豪雨災害復建工程，針對前年6月2日豪雨侵襲，造成金山磺港路土石沖入民宅危及當地民眾居住安全，市府進場搶災並復建。
施工期間，金山區正逢東北季風，天雨溼滑，加上坡面陡峭、施工動線狹小，施工機具無法進入工區，只能以人工搬運工程材料，還需隨時注意鬆動土石滑落，施工困難度及風險度高。
「樂天社區農田漫遊改善工程」同樣獲頒優良農建工程獎佳作，農業局表示，樂天社區內原有0.6公頃土地因土做的田梗遇雨易崩塌，行走不易，且田內積水，土軟不易耕作，導致荒廢。
農業局與社區多次討論後，以傳統砌石工法加強田埂渠道溝壁結構，並規畫全區蓄水、灌溉等設施，讓原本閒置的荒地恢復農耕，活絡農村經濟，也提供食農教育與農村體驗的新場域。
農業局長李玟表示，在有限經費、人力的狀況下克服困難，如期如質的完成改善工作，提供農民安心的耕作環境與民眾農趣體驗場所，獲行政院農委會肯定。
(中國時報)
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