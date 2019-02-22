中油觀塘工程 不破壞保育珊瑚
中國時報
桃園訊
台灣中油公司針對日前環保署前副署長詹順貴批評中油在專案小組第1次審查後，總以各種藉口拒絕潛水攝影調查，強調已依專案小組決議進行工業區藻礁生態系調查及工業港水下攝影ROV調查，且棧橋區沿線區域皆未發現柴山多杯孔珊瑚，未來若發現柴山多杯孔珊瑚且工法、施工地點確實會對生態造成影響，將調整落墩位置，並採取對生態影響最小的工法。
媒體報導環保署前署長詹順貴表示，2年前中油觀塘案送進環保署，專案小組第一次審查後，一再於行政院內部開會建議中油應該徹底潛水攝影調查，但中油總有各種藉口拒絕，結果自然是一再被中研院調查結果襲擊，導致環差案難以通過。
台灣中油表示，觀塘工業區（港）開發案均依環保署公告的相關技術規範進行相關調查，審查期間已依專案小組決議進行工業區藻礁生態系調查，工業港域進行兩次水下攝影ROV調查，在棧橋區沿線區域進行水下攝影調查結果，皆未發現柴山多杯孔珊瑚，並將調查結果補充於環差報告送環保署審查。
中油公司也承諾，在施工前將再調查確認是否有柴山多杯孔珊瑚蹤跡，若有發現該生態系將立即調整落墩位置，施作時也會採取震動度最小的全套管工法，未來也將持續依環評承諾對於觀塘工業區未開發區域維持現況，區域內保育野生動物柴山多杯孔珊瑚生育環境將不會被破壞，也會定期進行柴山多杯孔珊瑚監測及物種調查。（中油廣告）
(中國時報)
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