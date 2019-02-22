地方掃描－和平區長選舉 買票收賄都遭起訴

2019年02月22日 04:10 中國時報 陳淑芬 ）

台中：107年台中市和平區第二屆區長選舉張姓候選人的64歲江姓總幹事，選前涉向彭姓及陳姓2婦人買票期約賄選，彭婦拒絕，陳婦收1萬500元，江男及陳婦依法起訴。

(中國時報)