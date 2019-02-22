台南農改場 首推青花菜分切機
近年本土青花菜年產量增加，台南區農改場近日推出首部國產製青花菜分切機。未來將推廣給國內更多大型冷凍蔬果加工廠使用，提升台灣國際市場競爭力。
台南區農改場指出，近5年冷凍青花菜每年進口平均近6000公噸，農糧署輔導農民冬季轉作種植產銷履歷青花菜面積約300公頃，可產製3000至3600公噸的冷凍青花菜，有望取代進口冷凍青花菜。然而青花菜採收後保存不易，產線來不及紓解時，往往會造成品質不佳。
有鑑於此，台南農改場耗費3年時光，研發第一台國產製連續式青花菜分切機，以高作業效率解決保鮮的時間壓力，與生產旺季時的缺工困擾。據瞭解青花菜分切機1分鐘最高可分切30顆以上，能節省傳統人工6至7人，而且可節省製造成本。
台南農改場表示，目前青花菜分切機已推廣12台至雲林、彰化、嘉義、高雄、屏東等各地冷凍蔬果廠，農改場也補助民眾購買機台一半的費用，期盼未來提升青花菜產能同時，也能促進周邊農業生產機具產值成長。
(中國時報)
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