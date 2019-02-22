高大生赴東勢國小 辦天災防治營

2019年02月22日 04:10 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

正視氣候變遷觀念從小建立，國立高雄大學學生社團「志願服務團」、「紅絲帶社」日前前進屏東縣內埔鄉東勢國小、舉辦「天災防治營」，透過影片觀摩、團康遊戲、桌遊、DIY氣壓計等多個活動，帶領學童認識常見天災類型與因應作為。

活動總召王裕閔表示，志服團成立宗旨以服務弱勢族群為目標，包括學童安親課輔、公益捐血，寒暑假則會走訪偏鄉國小、安養機構、新住民社區等舉辦營隊，服務過程學習傾聽、同理心、及自我檢視不足處。

此次為東勢國小舉辦的「天災防治營」，內容包括如何形成、造成結果、防治之道等3層面，引用去年台灣南部823水患、山竹颱風肆虐港澳地區、地震海嘯襲擊印尼等多個天災影音新聞，讓學童更真實感受極端氣候的嚴重及危險性。

為增加學習興趣，設計氣壓計DIY科普遊戲，將氣球封膜於飲料杯口，再水平黏以吸管。當高氣壓狀態時封膜則凹陷，使吸管末端抬高；反之低氣壓封膜鼓起、吸管下垂，從中認識高、低氣壓與天氣樣態，令學童嘖嘖稱奇。

營隊在遊戲中宣導反菸毒、反霸凌、愛滋防治觀念，鼓勵學童遭遇問題時勇於求助師長家人。

(中國時報)