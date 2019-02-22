小英意志愈強 台灣愈慘

2019年02月22日 04:09 中國時報 呂志翔

蔡英文總統日前接受美國CNN訪問宣布競選連任，並表示將以強烈意志力克服民調落後的難關，不但未能激發熱烈回響，甚至民進黨同志都反應冷淡，她急切展現保衛個人權力的意志力，卻拒絕告訴台灣2300萬人民，她要將國家帶往哪裡？

很難理解蔡英文的施政理念是以台灣人民為重，還是美國優先。以強大民意為後盾的高雄市長韓國瑜，最近連番詢問蔡英文「不要中華民國，不支持九二共識，又不敢宣布台獨，台灣何去何從？」蔡英文從不正面回答，但卻選擇了在空軍一號專機上接受CNN專訪，以英文表達要競選連任。

蔡總統有意連任並不意外，但國家元首獨厚外國媒體、挾美自重的心態與新聞操作手法，令各界錯愕，難道如此就可展現高度或國際視野。對此，蔡英文的解釋是台灣人不接受「一國兩制」，必須要讓國際社會聽到。

其實蔡英文就是要設計一個友善、有利、不受挑戰的情境，提前宣布自己要參選的訊息，並藉此提高個人聲望與形象，一個單一、外國媒體就是理想的運用對象，但無形中傷害了國內媒體的權威及地位，也凸顯在蔡英文心目中民意非心之所向，對施政成效不彰，解決「五缺」問題，加速台灣經濟轉型，提高人民所得等關鍵問題，根本不在她的雷達螢幕上。

台灣實資薪資創17年新低，不及2001年水準。另外，根據國際貨幣基金（IMF）世界經濟展望預測，今年台灣人均GDP為26518美元，居全世界第38名，落後南韓的32766美元。IMF另一項預估顯示，到2023年台灣只增加1197元到27715美元，退居43名，而同時期南韓增加8110元到40876美元，雙方差距愈來愈大，已不在同一級距，而時程幾乎與下一任總統的任期吻合。換言之，如台灣主政者與政策沒有改變，將繼續沉淪，這是台灣人民最關切的事物，也是韓國瑜能打動民心、聲望持久不墜的原因，但蔡英文卻罔顧人民卑微的要求。

蔡英文在「迴廊談話」中仍只是夸夸而談自由、民主、安全、繁榮，並說除了有責任保家衛國外，也要把台灣推向國際，防止台灣被孤立，並且讓世世代代的台灣人都擁有自由意志的選擇，這也是她決心連任的目的。這些文青式談話根本未能感受年輕世代的焦慮不安，面對台灣當前經濟社會問題，完全沒有勾勒出未來施政方向。

由於國內政治與經濟一籌莫展，為了權力保衛戰，蔡英文猛打統獨牌。她在接受CNN訪問中也一再強調，中共的威脅與日俱增，台灣的挑戰是獨立存在、安全、繁榮及民主是否能維持，這也是台灣最大的問題。事實上，蔡政府否定有助於兩岸交流的原則及方法，又拒絕提出新的方案，導致兩岸關係全面退步。

「貨出去、人進來」的韓國瑜效應看在蔡英文眼裡如同芒刺在背，成為蔡英文權力之路上的主要障礙，必須排除。府黨院總動員一手打兩岸恐懼牌，並在法規及政策上設定限制，阻擾兩岸交流，另一手則全面圍剿韓國瑜，甚至採取低俗、粗暴的「人格謀殺」來醜化韓國瑜。

多家媒體最近對2020年總統選舉的各種組合做了民調，除了國民黨主席吳敦義外，蔡英文落後其他潛在參選人，但她仍有信心，因為「民調是死的，人心是活的」，強烈意志力終會克服困難，只是苦了台灣百姓，不知道總統的強烈意志力會將台灣帶到何處？（作者為資深媒體人）

(中國時報)