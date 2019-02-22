2019年02月22日 04:10 中國時報 李建榮

春節以來，政治人氣高漲不墜的高雄市長韓國瑜與台北市長柯文哲，不約而同對兩岸關係的現狀與未來提出不少譬喻與對蔡政府政策的批評，導致蔡英文總統終於忍不住發文調侃「還以為突然多了好幾位陸委會主委」。蔡的文青幕僚自以為幽默，反而佐證了陸委會主委陳明通的公信力與正當性已經式微。尤以台灣社會的言論自由，兩岸問題的高度歧見，加上蔡英文既已宣示爭取連任，總統大選熱度逐漸升溫，其實蔡總統未來若再發出「突然多幾位總統」的喟歎也不足怪。

蔡政府應該自我檢討的是，從上次大選勝利及執政已近3年，兩岸關係惡化、人民的高度不耐已是不爭的事實。固然執政者可把責任矛頭指向對岸，但是卻無補於兩岸關係倒退的事實。人民把權力交給妳，妳卻沒有解決問題的能耐。去年地方選舉，韓流吹起的「人進得來，貨出得去，高雄發大財」，其實本質就是接受九二共識，開啟拚經濟的大門。同樣的柯文哲堅持「兩岸一家親」的論調，雖導致綠白合作告吹，但大陸維持住雙城論壇模式，也讓柯文哲抓住淺藍選票，驚險連任。

眼見攸關台灣現在與未來發展甚鉅的兩岸關係，在蔡政府主政下沒有撥雲見日的跡象，南北兩大諸侯適時提出對兩岸關係的見解，不僅網路熱議，人民期待，伴隨著大選新聞的日益熱絡，韓國瑜與柯文哲雙雙對準兩岸議題開炮，其實也是回應台灣社會不安，給兩岸的未來提供另一個思考路徑的機會。

今年元旦期間，蔡總統以高分貝嗆對岸領導人習近平提出的習五條，讓低迷的人氣回升，甚至也穩住台獨4大老對她的淘汰說，但這還僅止於同溫層的回暖，從各種民調顯示，她的施政並未獲得台灣多數選民的認同。

韓國瑜提出的兩岸問卷，蔡總統的回答只是實問虛答。甚至答稱「比起過去的中華民國，我更在乎的是中華民國台灣的現在與未來」，請問，中華民國的主權是過去式嗎？中華民國的國號何時變形成「中華民國台灣」？蔡總統及民進黨的護主權，是護台灣國還是護憲法版的中華民國？

蔡英文所領導的民進黨，在去年受到台灣選民的唾棄，雖然黨政分別完成改組，但是賴清德堅持請辭，希望換來「大破大立」的新局卻不可得，反而是3位院轄市長的落選人選後高升，執掌行政大權，這樣理不直氣不壯的「敗選內閣」，完全顛覆民主政治、責任政治的慣例，成為傲慢、任性當權的首例。台灣選民能接受嗎？

可以預見的是，韓國瑜、柯文哲，乃至未來國民黨最後提名的總統候選人，絕不會對現況靜默，李登輝、陳水扁、馬英九3位前元首自不例外。蔡總統是否真進入跛腳，蘇內閣會否五日京兆，檢驗與挑戰將會越來越嚴厲。選民所期待新的變局，正將破繭而出，讓我們拭目以待。（作者為資深媒體人）

(中國時報)