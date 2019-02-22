2019是一中辯論年

2019年02月22日 04:10 中國時報 張文基

高雄市長韓國瑜在經過春節度假的思考後，終於決定旗幟鮮明地批判蔡英文「假台獨」、「真爭權」的本質。這些思辨更凸顯民進黨和國民黨精英階級的虛偽。不論韓國瑜是否會代表國民黨競選總統，他已經成為藍軍事實上的領袖，也是台獨勢力的最大敵人。他不僅會射落國民黨的假太陽和他們所代表的假統一，更將射下民進黨內藉假台獨真撈錢的眾天王。2019年將不可避免的對「九二共識」和「一個中國」議題展開全民大辯論，這對於台灣的未來絕對是好事。

台灣兩大黨都被大多數人民所拋棄，最大的原因就是忘記建黨初衷。民進黨精英主政後理解到台獨無望，然而操作台獨議題可以用來清算異己，搶奪肥缺，一旦台灣面臨危機捲走所撈得的不義之財遠走國外，安享餘年。執政兩年後台灣人民已經看穿了他們，才有去年選舉的大敗。

國民黨的問題是被自己過去的宣傳所誤導：妖魔化中共及迷信西方價值，因此忘記了建黨的初衷就是振興中華，陷入沒有前途的「獨台偏安」幻想，因此被最忠貞的黨員拋棄，變成一個毫無靈魂和戰鬥力的政黨。

柯文哲和韓國瑜的興起就是代表了台灣百姓求變的心聲。柯文哲說得好：「民進黨和國民黨除了統獨假議題外乃是一丘之貉，選出的官員大多表裡不一，說一套做一套，如何造福百姓？」

台灣民主所產生的問題也是美國當今的困境，所以過去30年美國加速衰退，迄今沒有改善的跡象。美國的快速興起是1864年以後到1960年代達到巔峰，之後由於迷信自己的完美，四處干涉他國，造成如今的困境。

過去40年來大陸走了一條不同的道路，儘管迄今仍有許多不足之處，但是不論軍事、經濟、科技、交通都迅速進入世界前3名。回想1930年時面臨滅亡的中國，這不能不說是奇蹟。客觀事實證明中共走的不同的道路必有可取之處。

幾十年來中國發展模式的成就及堅持的和平、發展、合作、共贏的理念，都顯示中國將是世界改革道路上重要的參與者和領導者，台灣應該把握機遇為自己謀取最大的利益和光榮。

今天美國精英階級大多數都對中國的崛起感到不安，中美關係充滿緊張和競爭，但是不論是經貿、金融或軍事，美中不可能發生全面性的大戰，因為兩邊都打不起，更何況兩國間有剪不斷的利益紐帶。美國的存在是台灣安全的短期保障，但是長久的兩岸和平必須在「一中」問題上取得共識。

九二共識所確定的「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」的「一中」是台灣最好的選擇。

（作者為中美論壇社社長）

(中國時報)