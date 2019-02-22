2019年02月22日 04:10 中國時報 劉順達

繼去年6月舉行第1次「川金會」後，事隔8個月又將在越南河內召開第2次會談。從19日美國總統川普與南韓總統文在寅35分鐘電話熱線內容來看，都對此次「棄核」會談不約而同地表示樂觀，頗值得台灣探究與參考。

電話中，文在寅直接告訴川普，南韓有信心和準備包辦兩韓鐵、公路工程等經濟合作，一方面可減輕美國負擔，另一方面協助達成北韓「棄核」。希望川普能透過「川金二會」解除對北韓經濟制裁，包括重啟開城工業區及恢復金剛山觀光事業。

川普也回應，對這次會談保持樂觀，盼能協助金正恩讓北韓成為一個經濟大國，會後也希望能與文在寅再度會晤。同時，川普接受美國之音專訪表示，85年歷任總統未能解決的事，此時不必操之過急。一般認為，川普針對「棄核」一事放慢腳步，已與現實妥協。

大家都知道川普是商人，尤其滿腦子生意經。為了節省美國國庫，川普自去年11月停辦美韓聯合軍演可以得到證明。文在寅和金正恩也很會應對川普這種心態，簽署兩韓軍事協議，在38度前線採取軍備撤離等措施，創造朝鮮半島的和平氛圍。

尤其，川普知道金正恩的幕後有兩位老大哥─中國國家主席習近平和俄羅斯總統普丁的支持，近日又加上「親兄弟」文在寅的大力幫忙，國勢越來越壯大，北韓不再是「封閉的鐵幕」國家，成為正常國家，走入國際隊伍，美國理當舉手歡迎和接納北韓的年輕領導人金正恩。

從去年的3次「文金會」和1次「川金會」已建立的架構來看，川普、文在寅及金正恩3人的棄核目標都一致，只是時間問題而已。川普一再勸導金正恩棄核，美國GE等企業一定大舉投資北韓，協助北韓成為第二個越南。文在寅手中的經濟籌碼也不少，已安排金正恩參訪三星在越南的手機工廠。

現在，川普、文在寅和金正恩3人都有一個共同願望，就是早日結束兩韓分裂分治70年、美朝敵對70年的這種不正常關係。在歷史的長河中，棄核只不過是一點，相互的信賴與合作，讓世界走入和平，才符合各方的長遠利益。

自1992年台韓兩國斷交之後，南韓對外強調全世界只剩兩韓未達成統一，早已承認一中，把台灣併入中國版圖，這是現實。如果蔡英文總統和民進黨政府還不知周邊國家美朝、兩韓在求變化，只顧堅持「聯美抗中」，甚至意圖以此騙取選票，將是一種愚昧的作為。

川普和金正恩的第2次熱烈擁抱演出，將再度成為世界焦點，也將迎來朝鮮半島和世界局勢轉變的契機。屆時，民進黨正還高唱「抗中」獨角戲，相信沒有聽眾願意買門票了。

（作者為南韓昌信大學榮譽教授）

(中國時報)