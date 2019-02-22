韓國瑜經濟學戳破台獨經濟論

2019年02月22日 04:10 中國時報 主筆室

日前有親綠媒體以社論指出，台灣經濟過度依賴中國，長期陷入低度成長困境，高達5成台灣接單、大陸生產，經濟成長未能嘉惠人民，只惠及對岸。對大陸經濟的依賴，導致台灣產業受制於人，這種現象正由經濟複製到政治，非常危險。究其原因，是統派誤導人民「經濟依賴中國，台灣才有明天」，這也是「韓流」崛起的主因，但口號只能宣洩情緒、無法治國。

該文認為，中國用盡各種手段崛起，但成長已到一定極限，加上東南亞國家日益激烈的競爭，中國經濟敗象漸露，台商應避之唯恐不及，不能繼續飛蛾撲火。可是，台商即使萌生退意，想從中國退出，卻面對查稅、查帳壓力和資金匯出的困難，能順利脫身已屬萬幸，若認為中國可解台灣經濟之危，實屬可悲。

該文論點似是而非，基本上又是一篇「中國崩潰論」的典型論述。首先，胡亂指陳台灣經濟低成長是因依賴中國大陸，接著誇大陸方經濟下滑趨勢，再導引出台商必須盡速逃離，否則即將沉沒的結論。從台裔美籍律師章家敦2001年出版《中國即將崩潰》一書，倡言各種跡象顯示大陸經濟即將崩潰，迄今已經18年矣。中國經濟非但沒有崩潰，還極快速地從全球第6大經濟體躍升為第2大，和首強美國的經濟差距，也由原來僅占美國12%的規模大幅提高到63%，在在顯示中國經濟會崩潰的看法只是反中之下一廂情願的看法。

中國經濟就算在美中貿易戰之下放緩，但仍會保持5%以上的年成長率，以如此巨大的經濟載體而言，仍是帶動全球經濟成長的主力。任何想要成長的周邊經濟體，沒有哪國會輕易看衰或放棄這個市場，所以無論是日本、南韓、澳洲等貿易大國，或蒙古、越南、菲律賓等和北京關係不甚融洽的國家，都在持續加大對中國市場的出口依賴，只有理智被意識形態蒙蔽的政治賭徒，才會持續認定中國經濟即將崩潰。

從理論上來看，當全球生產貿易型態演化，大陸已成為歐美消費市場的工廠，身為製造業鏈上游重要環節的台灣，若不「依賴」大陸這個下游環節的加工廠，真不知道要「依賴」哪個市場？

這些所謂「依賴」中國市場的批評者，從來無法提出一套符合經濟邏輯的說法來告訴我們，台灣40%的出口該何去何從？是要賣給美國、日本，還是歐盟？誰有此強大的製造能量來接納如此巨大的製造業中間財？

事實上，台灣經濟在全球經濟波動下仍能保持可接受的成長，就是拜大陸之賜。我們以具體數據說明陳水扁、馬英九和蔡英文3位總統任期內（2000～2007，2008～2015，2016～2018）的平均經濟成長率分別為4.23%、2.79%和2.33%，若扣掉體質和台灣最類似的南韓在同期間的平均經濟成長率，則分別得到-0.90%、-0.22%和-0.60%；也就是雖然台灣表現都遜於南韓，但以馬總統的-0.22%低於南韓的程度最少，「相對表現」最好。一般認為馬政府的經濟政策最「親中」，但卻比前後期民進黨政府表現得更好，間接證明「親中」的經濟政策帶給台灣更好的經濟表現，和該文的訴求剛好相反。

事實上，大陸的經濟體質正在快速轉變，許多地區工資已接近台灣，環保標準也越來越高，對租稅的查核越來越緊，對台商而言「投資環境」已相對惡化，的確有不少台商有外移想法。但是，若在中國大陸沒有與時俱進、提高生產技術和增值的企業，想移回台灣更難以生存，因台灣各種要求都高於大陸，或許大陸的大西部或東南亞的後進國尚可提供存活機會，但這讓台商自己評估即可。因此，除了少數為逃避美中貿易戰讓關稅提高的台商外，該文訴求「台商回台灣，台灣賺大錢」的想法，只是一種天真的期盼，絕非指引台灣經濟的明燈。

說穿了，是心存台獨意識者，想泯除和中國的關聯，便於進行台獨工程，才倡議中國即將崩潰、台商盡速回台、台灣經濟會發的「台獨經濟三部曲」。它不僅違反理論和事實，也無法帶領台灣到迦南美地，只會讓台灣更接近崩跌的斷崖，這也是韓國瑜經濟學興起的主要原因。

(中國時報)