2019年02月22日 04:10 中國時報 主筆室

去年年底的公投結果，民進黨政府會如何面對，大家都很關心。然而，民眾很清楚地看到，在面對「以核養綠」和「同婚專法」的公投結果，行政院長蘇貞昌給出了兩種答案，對於以核養綠，蘇貞昌說，「有事實困難」；對於同婚專法，蘇貞昌強調，「必須尊重公投結果」。平平是公投，為何差別這麼大？

去年九合一選舉總共有10項公投案付諸投票，結果有7項通過、3項不通過，通過的包括：反空汙、反核食、反深澳電廠、以核養綠、民法婚姻定義、適齡性平教育、同婚專法；不通過的包括：婚姻平權、性平教育、東奧正名。可以說，民進黨主張的政策一項都沒通過，民進黨反對的政策全數通過，等於大大甩了民進黨一巴掌。

但是選後民進黨就是不認帳，有關日本核食問題，駐日代表謝長廷要民眾自己承擔後果；對日關係處理不好，要民眾自承後果，全世界有這樣的大使？有這樣的政府？

至於以核養綠，公投後，經濟部公布新能源政策：既有核電廠不延役、核四不重啟，只有火電今年明年可以減1%。這樣的政策完全沒有尊重公投結果，蘇貞昌卻說，「核廢料所在的民意、縣市長都反對，這是事實的困難。」試問，為何現有核電不能延役、核四不能重啟？根本就是堅持民進黨的「非核家園」政策，完全不尊重公投結果。

至於「同婚專法」，行政院快速完成立法，蘇貞昌說，「必須尊重公投結果，非常期待同志們能多等一些時間。」邀功之意喜形於色。事實上，這是多數民眾尊重釋憲結果，只因為民進黨挺同，所以立法特別迅速。

公投結果兩樣情，選擇性的尊重。民進黨政府完全沒有記取去年敗選的教訓。

(中國時報)