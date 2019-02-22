2019年02月22日 04:10 中國時報 王銘義

美國參眾兩院「反中親台」國會議員近日提議邀請蔡英文赴美訪問，並在國會發表演說。在外界高度關注台美高層敏感互動之際，蔡英文刻意透過美國CNN專訪表態將競選連任。從蔡英文表態時機、選擇對象來看，蔡英文顯然認為「美國牌」是她競選連任的勝選關鍵。

執政2年9個月以來，蔡英文領導的民進黨剛經歷前所未見的「九合一」選戰大潰敗，但未見蔡英文虛心反省敗選的執政責任，也未見民進黨坦誠檢討南台灣全面變天的根源，卻見蔡英文忙著操作「出口轉內銷」，還認真告訴美國媒體她準備競選連任並有勝選意志的信念。

民氣潰散、民調低迷、民怨四起，蔡英文為何還有參選的勇氣，或勝選的意志，外界不得而知，即使獨派四大老登報勸退，也沒能撼動她的連任計畫，唯一能解釋的是，蔡英文可能認為，只要堅持「反中路線」，只要國民黨內訌，並爭取到美國的奧援，勝選就有可能。

中美貿易紛爭與大國戰略競爭，方興未艾，近期恐難徹底緩解，由於中美矛盾加遽，華府軍政學界有不少「以台制中」的策略倡議，對台美關係出現有利增長契機，加以美國行政部門的政策鼓勵、國會部門的火上加油，對兩岸極有可能出現當年李登輝訪美後的台海危機。

在中美台三邊關係敏感互動的關鍵時刻，碰上中美經貿、軍事、外交全面較量，華府方面隨時有高官訪台、軍艦泊台、邀請蔡英文訪美演說的「台灣牌」可用，但這些「形式重於實質」的對台政策，通常只是華府為掣肘北京的「談判工具」，台灣卻要付出昂貴的代價。

面對CNN記者詢問會否接受美國國會邀約，蔡英文回應說：「這並非一個關乎要不要接受邀請的單純問題，要不要赴華府演說完全要看對台灣、台美關係，以及區域穩定是否有益。」蔡英文並未正面回應，顯示她對這道碰觸敏感「紅線」的議題及其後果，應有深刻認識。

美國國會40年前通過《台灣關係法》時，曾特別表明，美國決定和「中華人民共和國」建立外交關係之舉，是基於台灣（在1979年1月1日前美國承認其為中華民國）的前途將以和平方式決定的期望；同時，美國還表明嚴重關切任何企圖以非和平方式來決定台灣前途之舉。

美國與中華民國斷交之後的立法行動，並不代表美國對台灣的防衛承諾、對台軍售等不設底線，即使像柯林頓提供李登輝訪美簽證，同意李登輝訪問康乃爾大學母校並演說，或川普簽署《台灣旅行法》，鼓勵台美高官互訪，基本都是從中美大國博弈的戰略考量出發的。

卜睿哲近日對獨派郭倍宏發表公開信，警告其推動「統獨公投」對台灣前途與台美、兩岸關係將產生嚴重後果，應可反映美方政學界對獨派「誤讀」美國對台政策的基本態度。事實上，蔡英文與獨派經常刻意誤讀，其實，「美國支持台灣民主，並不等於支持台灣獨立」。

從「九合一」地方選舉所反映的最新民意趨向來看，講經濟、重民生、改善人民的生活，才是選民最關心的問題。總統大選要看誰有能力處理好兩岸關係，唯有兩岸和平，才是台灣最大的安全保障。蔡英文與其盤算「美國牌」的效應，或期待國民黨內訌，不如專心做好最後的15個月任期。

(中國時報)