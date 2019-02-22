2019年02月22日 04:10 中國時報 張瑞雄

總統蔡英文日昨在總統府發表第4次迴廊談話，媒體當面問蔡英文有關發言人的不當發言是否代表總統的意思，蔡則回應「這件事情我也跟我的發言人溝通過，話是他說的，後面要怎麼處理，他會做一個適當的處理。」在社會大眾等待處理的時候，希望所謂的適當處理不要只是輕描淡寫地說「我又沒有指名道姓」。

由於和社會大眾和媒體溝通的需要，各機關團體都會設有發言人，通常這種角色最好是由念新聞、傳播或公共關係相關學系的專業出任。目前總統府的3位發言人中，一位是中國文化大學國貿系畢業、東吳大學政治研究所肄業；一位是國立台灣大學政治學系學士、國立台灣大學政治學研究所碩士；另一位是國立台灣藝術大學廣播電視學系畢業。所以，基本上是政治任命的成分多，專業考量的少。

發言人不能發表個人意見或見解，發言人的職責是忠實地代表和表達機關團體的立場，即使這個立場與他自己的觀點不同或相衝突。所以當韓國瑜提出兩岸關係「你儂我儂」，一位發言人批韓「說過練習了龜息大法，可以上山打老虎」，要他專心回歸市政；韓國瑜在酒吧直播，另一位發言人批「酒後直播一定不是好點子」，最後又有發言人接著在臉書嘲諷「土包子喝醉，只會變成喝醉的土包子。」請問這是代表發言人的個人見解，還是代表總統府的想法？

一位稱職的發言人必須能夠吸引觀眾並傳達真實的信息，而要成為一位稱職的發言人必須具備3個「A」，那就是要口齒清晰（Articulate），要真誠真實（Authentic），然後發言要有權威性（Authority），亦即發言人說話就代表機構或老闆的意見，而不是只是發言人的個人意見，和老闆無關。

另外發言人須隨時準備應付媒體的困難問題，一個好的發言人將隨時準備回答可能不屬於記者會範圍的問題。所以記者會之前通常要預測記者會有哪些刁鑽和難以回答的問題，然後提前準備這些問題的答案。例如總統的迴廊談話就要想到一定會被記者問到有關韓國瑜的問題，幕僚應該事先幫總統準備好妥善的回答。

總之，發言人代表一個機關團體，第一時間面對媒體，不要老是「研議中、會參考、無可奉告」，也不是拿稿子念一念就了事。另外，發言人千萬不要在社群媒體中發表個人意見，混淆了自己的角色。發言人純粹是政策的說明和解釋者，不宜當作攻擊對方的先鋒，期許政府單位各發言人都能認清自己的角色扮演，做好發言人的任務。（作者為國立台北商業大學校長）

(中國時報)