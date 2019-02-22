2019年02月22日 04:10 中國時報 陳一新

美國聯邦眾議院民主黨議員將於22日提出一項決議案，終止美國總統川普為取得美墨邊界建築高牆預算而宣布的緊急狀態。眾院民主黨的立法行動如能在國會闖關成功，川普無論在聲望、氣勢都會為之重挫，甚至引發其他政治效應，但他如能成功遏止該案，他就又變成活龍一尾。說美墨高牆與緊急狀態的成敗攸關川普生死，也不為過，由於茲事體大，因此美國民主黨與共和黨都正進行沙盤推演，希望找到對自己最有利的因應對策。

該決議案將在3月中旬由眾院進行全院投票，民主黨在眾院掌握絕對多數，可望順利通過。由於共和黨在聯邦參議院掌控些微多數，因此民主黨現在號召部分共和黨聯邦參議員支持該案。雖然共和黨在參院的多數黨領袖與黨鞭可以祭出黨紀約束黨團成員，但一則美國政黨黨紀不像內閣制國家那麼嚴明，二則確有少數共和黨參議員也覺得川普為建高牆而宣布緊急狀態有點過頭，而考慮跑票。

果真如此，川普就真的會因為國會通過杯葛他的決議案而一路走下坡嗎？如果他別無反制方法，他可能真的會就此在此一役大敗滑鐵盧。儘管共和黨在參議院掌控多數，但是一旦民主黨炮火齊開，並透過眾院針對「通俄門」對他發動彈劾，他就算「不死」，也會送掉半條命。

眾院議長斐洛西與民主黨其他領袖正在密商何時對川普啟動彈劾程序。過早發動，在參院共和黨陣營尚未鬆動的情況下，將很容易被他逃過一劫。太遲啟動，又擔心他羽翼漸豐，勢不可擋。藉著反對他宣布緊急狀態的決議案，不失為是一個瞭解他政治底氣是否夠強，也能測試共和黨是否分崩離析的觀察點。如果共和黨參議員在此役分裂，民主黨就可乘勝追擊，發動下一波攻勢。

民主黨內最嚴重的分歧則在於是否真的要在最佳時機，特別是在共和黨最脆弱的時候，對川普發動彈劾攻勢，給他致命一擊，讓他提前下台一鞠躬。提出此一主張的民主黨領袖深信，如果川普提前下台，對民主黨2020年大選的選情將是一大利多。但也有人擔心，川普一旦去職，接棒者將非副總統彭斯莫屬。由於彭斯能同時為共和黨的溫和派與保守派所接受，因此對民主黨來說，2020年大選反而是一場硬戰，倒不如讓遍體鱗傷的川普代表共和黨上陣更為好打。

其實，在杯葛緊急狀態的決議案在國會通過之前，川普可以透過「威脅否決」加以嚇阻，即使嚇阻不成，他也可以正式否決該決議案，而民主黨將不太可能在參眾兩院聚集2/3的多數，推翻總統的否決。

民主黨領袖舉棋不定與猶豫不決的決策過程，將讓處於不利地位的川普有機會以美墨邊境蓋高牆凝聚支持者，對民主黨進行反擊，甚至反敗為勝。（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)