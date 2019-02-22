2019年02月22日 04:10 中國時報 謝錦芳

台灣企業界最常把「五缺」掛在嘴上，抱怨缺水、電、土地、人才，幾乎變成口頭禪。位居中東沙漠荒地的以色列，土地比台灣小，降雨量更少，人口也不到台灣的一半，在阿拉伯強敵環伺之下，以色列企業界明白，抱怨無濟於事，唯有致力開發腦力拚創新，才能突圍。

以色列缺水也缺地，唯一擁有的是人才。因應網路資安威脅，以色列於2011年成立國家網路局，總理納坦雅胡首席資安顧問班-宜瑟菈（Isaac Ben-Israel）是關鍵人物。班-宜瑟菈為以色列航太局局長，曾擔任國會議員，先前在軍中為空軍將軍、武器及科技設施發展署長、以色列空軍情報研究部負責人。班-宜瑟菈近日訪台，分享以色列發展網路資安生力軍的經驗。

近年網路駭客攻擊各國交通、金融、企業等部門，造成龐大損失，政府事後反應，疲於奔命。班-宜瑟菈指出，政府如果總是等到問題發生了，再做出反應，那就太遲了。他認為，政府決策者應反向思考，事先針對特定問題做長遠規畫，防範未然，而非等到問題發生，再亡羊補牢。

2010年以色列總理納坦雅胡召見，請班-宜瑟菈為國家未來10年可能面臨的問題擬定計畫，找出最佳的解方。班-宜瑟菈認為，網路資安問題將成為極大威脅，網路科技發展太快，建議政府成立一個網路專責機構，培養優秀網路資安人才，事先準備好必要的工具。

在納坦雅胡指示下，班-宜瑟菈召集資安領域專家，研議成立國家網路局，結合國防、科技、教育與產業等方面，建立一套完整資安產業生態系。萬一國家遭到網路攻擊，必須確保一切日常生活能夠維持。經過多年耕耘，如今以色列網路資安公司逾420家，成為全球網路資安重鎮。

班-宜瑟菈另以1973年10月6日贖罪日戰爭為例指出，當年埃及與敘利亞聯合發動奇襲，以色列情報局發生嚴重誤判，遭敵軍痛擊，戰況慘烈。

多年後，班-宜瑟菈檢視當年1萬多份軍情報告，抽絲剝繭最後保留30份，從中找出線索，證明當時埃及軍隊部署邊境準備攻擊，而非演習。一項情報顯示，當時為穆斯林齋戒月，回教徒白天停止進食，穆斯林宗教領袖頒布命令允許軍人白天進食，此項特殊作法不同於平時演習，顯示是要開戰了。不過，當時這些重要線索被忽略了。班-宜瑟菈將檢討報告寫成《軍情哲學》專書，中文版將在台出版。

從情報戰到網路資安攻防戰，黑天鵝效應提醒大家反向思考。以色列化危機為轉機的突圍策略，值得台灣效法。

(中國時報)