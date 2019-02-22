神童彈神曲 布赫賓德無敵

2019年02月22日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

神童詮釋神童樂作。73歲德奧鋼琴大師布赫賓德10歲就登上維也納金廳演出，神童之名不脛而走，2006年，布赫賓德與維也納愛樂合作，以馬拉松式演奏完莫札特的12首鋼琴協奏曲，立下演奏權威版本。這次布赫賓德二度訪台，將帶來莫札特22歲所寫的《小星星變奏曲》，感受大師以精煉的世故雕琢的純真音符。

常挑戰演出大師全集

布赫賓德5歲就成為維也納音樂大學學生，創下入學學生最年輕紀錄，至今依舊無人能敵；他也被封為「維也納鋼琴樂派最後權威大師」，對古典樂派如莫札特、貝多芬樂曲的鑽研完整而深入，時常挑戰全集演出或錄音，為樂壇立下新標竿。布赫賓德常說，從他自己開始收集舊書舊樂譜研究之後，「我才意識到，知識讓我自由。」

布赫賓德位於維也納的家中，擁有著一層又一層的書櫃，過去還收集莫札特親自演奏過的古鋼琴，「但現在我只用現代鋼琴演奏。」2006年全球歡慶莫札特250周年，布赫賓德與維也納愛樂合作，馬拉松式演出莫札特的12首鋼琴協奏曲；2014年，他也成為薩爾茲堡音樂節首位完成貝多芬32首鋼琴奏鳴曲音樂會的鋼琴家。布赫賓德說，貝多芬的每一首奏鳴曲都隱含著淚水，「雖然我已經演繹過無數次，但每次都還是會掉淚。」

彈貝多芬每次都掉淚

布赫賓德1946年出生於捷克，後來隨父母移居維也納，5歲成為維也納音樂學院最年輕的學生，9歲就舉辦首場公開演出。20歲那年獲得范‧克萊本國際鋼琴大賽特別獎，踏入職業樂壇至今60餘年，依舊屹立不搖。

勇源青少年音樂計畫－布赫賓德鋼琴音樂會將於5月5日舉行，地點在台北國家音樂廳，曲目包括莫札特《小星星變奏曲》、貝多芬《G大調第十號鋼琴奏鳴曲》、貝多芬C小調第八號鋼琴奏鳴曲《悲愴》以及蕭邦《B小調第三號鋼琴奏鳴曲》。

(中國時報)