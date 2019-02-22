250元票券 看大師彈琴指法

2019年02月22日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

古典音樂會票價開始要比電影票還便宜了！德奧大師布赫賓德鋼琴獨奏會推出青少年音樂計畫，釋出400張250元價位票券，座位包括舞台第一排座位區，甚至可以看見布赫賓德的觸鍵指法，希望能吸引更多準樂迷走進音樂廳，聽見經典。

牛耳藝術表示，這個構想受到資深古典樂迷勇源基金會執行長陳致遠支持，他深知邀請更多新朋友走進音樂廳，讓古典音樂更有活力的重要性，特別大力支持青少年音樂計畫，讓更多年輕人有機會走進音樂廳。

牛耳藝術總監牛效華表示，青少年音樂計畫只是拋磚引玉，從過去芝加哥交響樂團、大提琴家馬友友來台音樂會等等，都盡可能執行青少年音樂計畫，希望讓更多年輕人愛上古典樂。

青少年音樂計畫將邀請大朋友帶小朋友進音樂廳，凡6歲以上至20歲以下青少年可由一位家長陪同，以250元優惠票價購買2樓指定座位區。同時也推出青少年團體購票優惠，由專人負責推廣。總計青少年音樂計畫票區將嘉惠至少400位青少年，培養古典樂迷幼苗。青少年音樂計畫票區票券26號起開賣。

(中國時報)