250元票券 看大師彈琴指法
古典音樂會票價開始要比電影票還便宜了！德奧大師布赫賓德鋼琴獨奏會推出青少年音樂計畫，釋出400張250元價位票券，座位包括舞台第一排座位區，甚至可以看見布赫賓德的觸鍵指法，希望能吸引更多準樂迷走進音樂廳，聽見經典。
牛耳藝術表示，這個構想受到資深古典樂迷勇源基金會執行長陳致遠支持，他深知邀請更多新朋友走進音樂廳，讓古典音樂更有活力的重要性，特別大力支持青少年音樂計畫，讓更多年輕人有機會走進音樂廳。
牛耳藝術總監牛效華表示，青少年音樂計畫只是拋磚引玉，從過去芝加哥交響樂團、大提琴家馬友友來台音樂會等等，都盡可能執行青少年音樂計畫，希望讓更多年輕人愛上古典樂。
青少年音樂計畫將邀請大朋友帶小朋友進音樂廳，凡6歲以上至20歲以下青少年可由一位家長陪同，以250元優惠票價購買2樓指定座位區。同時也推出青少年團體購票優惠，由專人負責推廣。總計青少年音樂計畫票區將嘉惠至少400位青少年，培養古典樂迷幼苗。青少年音樂計畫票區票券26號起開賣。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。