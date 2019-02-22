回首賣藥歲月 王金櫻磨演技

2019年02月22日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

曾獲全球中華文化藝術薪傳獎、現年73歲的歌仔戲名伶王金櫻，從事歌仔戲工作超過一甲子，見證歌仔戲興衰變化，她表示近期將會出版個人自傳，書中提及過往她為了生活，參與賣藥團的日子，她表示，「賣藥這件事，說來並不光彩，原本也不打算寫出來，但我認為，賣藥也是一門藝術，有很大的表演成分在。」

王金櫻表示，賣藥團是台灣農業時代重要的娛樂文化之一，「農村只要當天有賣藥團造訪，大家就會早點洗澡，準備到廟埕看賣藥團表演。」

王金櫻表示，賣藥團的表演程序可分為「叫花」、「開花」和「結籽」三大項目，從吆喝觀眾聚集、演出正戲到賣藥三階段，都有不同的表演方式。王金櫻表示，「表演者必須想辦法讓觀眾願意靠過來看戲，有很多吸引人的台詞和表演，加上歌仔戲表演，都可看出舊時代街頭藝人的多才多藝。」

與歌仔戲為伍一生，除了演出，王金櫻的傳承工作也不曾間斷，她表示，能教給學生的事情，除了身段、唱腔，最重要的是品德，「我深信要懂得做人，才能演好戲，戲才出得來。我的教學最特別的一點就是強調品德，作為一名演員，除了要能端出好品質的表演，也要有好的品行，要有『藝德』，才算是一名好演員。」

王金櫻以俗語「有麝自然香，何必同風入」鼓勵新生代演員，追求成就不要急於一時，「人生很長，藝術的道路也很長，只要把自己做到最好，散發出自己的芬芳，世界自然能看見你的表現。」

此外，王金櫻強調謙虛的重要，她說：「好演員必須懂得謙卑、懂禮貌，這些都包含在『品德』的要求項目裡。」

(中國時報)