體感欣賞 黃翊為視障者說舞
中國時報
李欣恬／台北報導
為倡導文化平權，享譽國際的編舞家黃翊，親自為新作《長路》撰寫口述影像文字，由專業配音師錄音，演出時透過平板電腦同步播放，在演前安排觀眾觸碰特製的刻痕舞台，帶領觀眾以體感理解舞作內容，提供不同的欣賞方式，日前已完成首演。
黃翊從作品《黃翊與庫卡》、《地平面以下》到《長路》，都陸續編排口述影像內容，他說為視障朋友說舞，不能像播報新聞，「我們不是告訴視障朋友現在燈亮了、燈暗了，他們可能沒看過燈亮的狀態是什麼，必須要有細節上、感知狀態的形容，才能讓人更加理解。」為了讓視障朋友感受聲音品質，特別安排坐在靠近舞台處，可聽見旋轉舞台的聲響，感受舞者的舞動。
視障來賓來自淡江大學視障資源中心學員，有學員表示，「解說者的聲音清晰沉穩，即使舞台上有奔跑或衝撞，都不會隨著動作加快而聲音變得急促，越聽感受越深，像是一首詩。」
《長路》裡的舞者在旋轉舞台上行走、舞動，並使用懸吊系統，讓舞者的身體傾斜，7位舞者在速度由慢而快的旋轉舞台上，表現人從小到大的成長過程中，身形的變化及自他關係的多變，唯一不變的是腳下不斷旋轉的舞台，如同不曾停止的時間。
《長路》將陸續於台中國家歌劇院、高雄衛武營演出，之後到海外巡演。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。