體感欣賞 黃翊為視障者說舞

2019年02月22日 04:10 中國時報 李欣恬／台北報導

為倡導文化平權，享譽國際的編舞家黃翊，親自為新作《長路》撰寫口述影像文字，由專業配音師錄音，演出時透過平板電腦同步播放，在演前安排觀眾觸碰特製的刻痕舞台，帶領觀眾以體感理解舞作內容，提供不同的欣賞方式，日前已完成首演。

黃翊從作品《黃翊與庫卡》、《地平面以下》到《長路》，都陸續編排口述影像內容，他說為視障朋友說舞，不能像播報新聞，「我們不是告訴視障朋友現在燈亮了、燈暗了，他們可能沒看過燈亮的狀態是什麼，必須要有細節上、感知狀態的形容，才能讓人更加理解。」為了讓視障朋友感受聲音品質，特別安排坐在靠近舞台處，可聽見旋轉舞台的聲響，感受舞者的舞動。

視障來賓來自淡江大學視障資源中心學員，有學員表示，「解說者的聲音清晰沉穩，即使舞台上有奔跑或衝撞，都不會隨著動作加快而聲音變得急促，越聽感受越深，像是一首詩。」

《長路》裡的舞者在旋轉舞台上行走、舞動，並使用懸吊系統，讓舞者的身體傾斜，7位舞者在速度由慢而快的旋轉舞台上，表現人從小到大的成長過程中，身形的變化及自他關係的多變，唯一不變的是腳下不斷旋轉的舞台，如同不曾停止的時間。

《長路》將陸續於台中國家歌劇院、高雄衛武營演出，之後到海外巡演。

(中國時報)