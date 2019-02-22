「周夢蝶詩獎」下周複審
為紀念現代詩人周夢蝶而創辦的「周夢蝶詩獎」，今年舉辦第三屆，目前徵件已於1月底截止，總計有125件來自台灣、大陸、馬來西亞、新加坡、香港和加拿大的華文詩創作者共襄盛舉。中華民國周夢蝶詩獎學會理事長、高雄師範大學國文系教授曾進豐表示，目前已通過初審118件，預計下周交給複審評委進行評選作業。
曾進豐表示，複選過後，預計最慢將於4月上旬公布入圍決選名單，在4月中旬於高師大文學院舉辦決選會議，4月下旬將公布得獎名單。由於適逢明星咖啡館70周年，曾進豐表示，本屆詩獎的頒獎活動將特別在明星咖啡館舉辦，預計5月會和明星咖啡館合作舉辦系列活動。
曾進豐表示，今年選擇在明星咖啡館頒獎，就是希望能「重回文學現場」。
(中國時報)
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