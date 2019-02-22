影》李行讚高雄拍片天時地利人和
台灣名導李行和朱延平在高雄市長韓國瑜熱烈邀請之下，21日赴高雄拜會。韓國瑜表示，高雄擁有廣大幅員及豐富資源，單說軍事觀光資源，日據時代遺留的隧道就有200多條，適合電影取鏡，期待導演們給高雄機會，讓未來的高雄能成為電影發展基地。
韓國瑜以「台灣電影界泰斗」稱呼高齡90歲的李行，表示日後若來舉辦影展、電影取材取鏡、後輩人才培育等，可幫助高雄在電視電影界的發展。他也感謝這些導演們為高雄加油打氣，以及對相關業界的協助指導。
李行呼應韓國瑜的說法，透露未來會將一些在北部的電影活動轉到高雄來，期待能有高巿府的大力支持。他說，高雄拍電影得天獨厚，不僅天時地利，氣候宜人，未來再加上市長的支持，對電影發展幫助很大。
讚韓國瑜平易近人
李行讚韓很平易近人，「沒有做官的樣子，很平民，沒距離感。」朱和韓則是東吳英文系校友，朱大韓6屆，且韓當北農總經理時2人就認識，學長、學弟昨開心敘舊，也不忘正題，因為韓相當關心台灣影視現況，希望透過影視產業將高雄「帶起來」。
李行和高雄緣分不淺，從大陸來台就在高雄待過一陣子，也曾在美濃拍攝《養鴨人家》，因此和劇組定居高雄3個月，他認為高雄以氣候來說，相當適合發展影視相關產業鍊，當地四季如夏、陽光充足，對拍片來說，「要光有光，人也熱情善良，天時地利人和。」
身兼中華民國電影事業發展基金會董事長的朱延平也說，高雄氣候適合拍片，「一個月內有25天有陽光，才會讓畫面漂亮。」他提到高雄還有許多適合取景的地點，例如衛武營、崗山之眼，甚至是之後才要建設的愛情摩天輪，都可以透過影視作品介紹給全亞洲，並表示「如果有拍片的話，一定會考慮（高雄）」。
借鏡《瘋狂亞洲富豪》
朱延平以《瘋狂亞洲富豪》為例，觀察到該片走紅後，不只提升新加坡的世界知名度，更成功帶動當地觀光，高雄若做為借鏡，不僅能成為台灣劇組愛用地點，更能推到東南亞和全世界，絕對能促進觀光。
3人首次見面，朱延平強調一切先從大方向提出建議，之後將繼續和文化局長碰面溝通，討論拍片交通、住宿、找景和補助等議題。他昨回台北後在臉書放上照片，打趣有人說用力搓2下市長的光頭就能發大財，他大呼遺憾：「有機會，沒下手！」
(中國時報)
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