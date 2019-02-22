黃皓傑力推高雄短片VR兩條龍
高雄電影節策展人兼高雄電影館副館長黃皓傑，為雄影策展邁向第12年，眼見高雄電影產業的進程，他表示為了跟金馬影展、台北電影節有區別，高雄電影產業發展出了短片和VR電影兩強項，形成「台北劇情長片、台中動畫片、高雄短片」的不同風格。
為了讓高雄發展成短片基地，高雄電影館3年前把「高雄拍」短片獎助計畫，從50萬補助提高到100萬，是全台最高的短片補助計畫，黃皓傑說：「我們幫新創作者從補助案、投資案、宣傳、發行一條龍全包，讓新人有創作機會。」在金馬獲不少獎的《大佛普拉斯》前身《大佛》，就由高雄拍補助、送影展，最後投資成為劇情長片。
VR電影方面，去年11月全台第一座體感VR劇院在高雄開幕，每年投資5位VR導演創作，而且VR電影相對容易與國際團隊交流，像是去年和法國跨國聯合打造的《囍宴機器人》就入圍美國日舞影展，每年也會送高雄的作品到法國參加市場展，黃皓傑形容：「高雄的優勢是國際化，我們跨在藝術展覽到電影之間。」
黃皓傑表示未來影展將會結合製作端：「以往高雄電影科班畢業生都會北上求職，我無法把台北團隊拉下來拍，但在接受高雄補助的合作單位（電影），會把他們留在高雄拍攝，提供工作機會。」在高雄拍短片和VR這兩條龍的好處，能幫助新人出頭、掌握片源，同時回饋在地工作機會。
長片的部分另有高雄電影館的「高雄人」補助計畫，10多年前即創全國之首例，率先祭出電影補助概念，並設置「拍片支援中心」協助劇組至高雄取景，租借、場勘等項目全免費，像去年動作片《狂徒》就獲補助、《鬥魚》則請拍片支援中心協尋眷村場地。
(中國時報)
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