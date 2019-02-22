高雄取景人情味濃配合度高
《我想要你記得_》
《血觀音》
《痴情男子漢》
《引爆點》
《愛琳娜》
去年入圍金馬獎4大獎項的《幸福城市》有3分之一戲分於港都拍攝，導演何蔚庭透露理由，首先是該段必須營造出時代感，呈現和台北不同的印象，另外，「人情味較濃，配合度較高。」
何蔚庭大讚高雄拍片資源中心，人員親自開車協助勘景，一般人也對劇組很友善，拍攝時又少有人投訴，另外拍片偏好安靜、可控制區域，台北日夜人多，能選擇的地點相對少，該片花3天在小港派出所拍攝，他直言：「在台北不太可能。」
蔡岳勳執導的《痞子英雄》系列也讓人印象深刻，在片中入鏡的珍愛碼頭、臨海酒吧、高雄港等景點，當時帶起一波觀光潮。時隔多年，《痞子》製作團隊今年有計畫再拍攝全新格局的警匪片《96分鐘》（暫定），而片名《96分鐘》即是從台北搭高鐵到高雄的時間。
電影監製鄒介中表示，新片計畫槍戰、爆破將承襲《痞子》的格局，因為要打造4節高鐵車廂，希望能在拍攝後留下「車廂片場」，以此為選擇拍攝地點的首要指標。他勘查了台北、台中，接下來就要跟高雄接觸，表示：「《痞子》的時候大家關係都很好，不排除再到高雄取景。」
去年上映的國片中，有不少在高雄取景，吳慷仁主演的《狂徒》在林園區、左營區、小岡山、勞工博物館拍攝，另一部《引爆點》在彌陀區、路竹區；去年下半旬到今年在高雄拍攝的電影有《江湖無難事》、《波羅蜜的愛》、《返校》、《期末考》等片。
(中國時報)
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