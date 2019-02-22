《搭錯車》喜事連發 王柏森寵物也生蛋

2019年02月22日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

【搭錯車音樂劇】[ 搭錯車 An Accident Of Love ]Official Music Video

由丁噹、陳乃榮、王柏森、蕭景鴻（阿弟）主演的音樂劇《搭錯車》好評如潮，9月14、15日在高雄加開2場完售後，21日宣布在9月13日中秋節再加場。這齣劇演出歷時100天，演員們都磨出好感情，眾人稱此劇「生命力」旺盛，好事傳不斷。

除了阿弟老婆喜懷第3胎，丁噹也準備孵出暌違2年的新專輯，陳乃榮則是先前在加拿大巡演時，帶愛妻賴琳恩同行，大家虧他常不見人影，應是在房間做人，他則忙回是在調時差。而王柏森也自爆好消息，其他人全都一臉詫異，以為他也要公布喜訊，他緩緩說：「我家鸚鵡也下了4顆蛋！」

丁噹修補父女關係

陳乃榮說，他和丁噹都非常在乎這部戲，透露常因該如何呈現會有意見不合的時候，但最後還是得聽導演的話。王柏森在劇中飾演丁噹的父親「亞叔」，他表示經過這部劇，讓原本跟父親關係不好的丁噹彌補一些遺憾，丁噹也說最近跟爸爸傳訊息的頻率較過去高很多。

周華健昨記者會帶著酒到場，祝福音樂劇可以長長久久，58歲的他打趣說自己一直搶不到門票，「所以我用特殊關係來送點禮物，這樣雖然不好，可是我入行太久，應該有個老人票吧，坐捷運也有博愛座嘛！」《搭錯車》音樂劇旗艦版9月13日於高雄衛武營歌劇院再加場，門票24日早上11點起於拓元售票系統開賣。

飲酒過量 有礙健康

(中國時報)