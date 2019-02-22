任賢齊剷肥17公斤備戰巡演
去年為戲增肥。（取材自微博）
任賢齊（小齊）出道29年，近日推出新巡演「齊蹟」演唱會，不少歌迷敲碗返台開唱，他的經紀人21日透露，小齊今年確實在台灣有演唱規畫，「這個巡迴齊哥希望能貼近大家多一些，因此將走中小型場地，用歌曲和大家一起翻閱過去的記憶」，也不排除明年出道30周年2度攻蛋，「小巨蛋適合更大的製作，希望做足準備，給大家耳目一新的感覺。」
先前為電影《跑馬》增肥的小齊，近1個月每天重訓4小時、狂瘦17公斤，日前進棚拍演唱會宣傳照，己恢復昔日帥氣模樣，與他17年前首度攻蛋時的容貌幾乎一模一樣，問起保養祕訣，小齊謙稱自己幸運，髮線也沒有隨著年紀增長往後推：「我髮量比較多、長相沒什麼變，是老天爺賞飯吃吧！」
30周年謀出新輯
除了演唱會，他籌備3年的新專輯遲遲未能推出，去年為拍電影忽胖必瘦，演唱計畫一度喊停，去年底才決定2019年暫停接拍新戲，全心準備演唱會；至於新專輯何時推出？經紀人坦言仍在籌備中，「今年來不及了」，不排除30周年同步推出新專輯；至於小齊續拍電影《跑馬》的時間？經紀人表示：「還說不準，有很多環節要討論，我們也在等劇組確定和通知。」
(中國時報)
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