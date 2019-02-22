連寄2封離婚協議書 吳建豪切了百億千金
吳建豪和新加坡宗旅遊「百億千金」妻石貞善（Arissa）2013年結婚，1年後就開始鬧婚變，去年傳出吳建豪連寄2封離婚協議書，21日爆2人早在去年底簽字離婚，Arissa也向媒體證實確已離婚，吳建豪所屬環球音樂則表示：「婚姻是2人之間的事，請大家給予他們空間。」讓這對驚世夫妻的戲碼終於宣告落幕。
婚前就曾多次分合的吳建豪和Arissa，婚後僅1年就透過IG隔空互罵，雖一度和好，但又再度翻臉。去年有女方的密友出面爆料，控訴吳建豪5大罪狀，包括花心、說謊、吵架不認錯、特殊節日不回家、Arissa還得自掏腰包陪吳四處工作，但吳建豪決心休妻，連寄2封離婚協議書給Arissa。
當時吳建豪所屬環球代為回應：「婚姻是兩個人之間的事，非當事人的第三方不實說法，我方深表遺憾。盼各界給予他空間，也相信時間會證明一切。」Arissa也透過律師表示決定「結束活在受傷與痛苦的生活」，事隔半年後終結5年婚姻。
(中國時報)
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