容祖兒穿亮片裝打趣硬邦邦
容祖兒為入行20周年推出廣東新歌〈一種永遠〉，日前飛來台灣拍MV，導演比爾賈特別設定「超時空」場景，她則以「超時空」造型、身穿超重亮片裝入鏡，且全身塗滿亮彩，自嘲像隻穿了鞋的狗狗：「因為我要撒亮粉在兩條手臂，還有很多不同層次亮粉，頭上又用了好多髮膠，這件裙子又硬邦邦。」苦笑說：「所以我現在好硬！」
拍攝時，導演找來一位4歲小女孩飾演容祖兒的童年，因女孩與自己童年的長相幾乎一樣，她一看到小女孩立刻有似曾相識的感覺，彷彿「親生」。〈一種永遠〉曲風多變，她慶幸仍保有對音樂的初衷與熱情，「我是非常幸福的人，有能力去應付所有遇到的事情，有足夠的智慧跟能力，去解決心中的問題，人生最大的成就不是什麼獎項，而是做真正的自己」。
她預計下半年舉辦出道20周年演唱會，回想一路以來堅持的歷程，容祖兒說：「長時間都處於在同一種工作環境、同一種態度，去追尋自己的理想和目標，要持有這分毅力及決心並非容易。」
(中國時報)
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