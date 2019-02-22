陳靜爆乳滑行暗藏大漏洞

2019年02月22日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

陳靜飾演愛露事業線卻又愛耍文青的網紅。

低俗喜劇原班人馬尋奶大作戰!【恭喜八婆】HD中文正式電影預告

喜劇片《恭喜八婆》香港導演彭浩翔與性感女星陳靜(DaDa)21日出席台灣記者會，陳靜在片中犧牲以E奶深溝在桌面上滑行，她當時超怕露點，未料彭浩翔安慰方式相當特別：「我告訴她別擔心，有東西露出來一定會打馬賽克，畢竟賀歲檔有很多小朋友要看。」昨2人還入境隨俗秀「真奶搖珍奶」，陳靜不小心灑出牛奶，讓彭浩翔打趣直呼：「這麼快就『漏奶』啦！」

彭浩翔透露該場滑行戲有個「漏洞」，他堅持把陳靜的耳環拿下，「因為耳環只有一對，我怕她撞壞，所以滑的時候叫她拿下來。」陳靜一聽傻眼說：「我以為是要保護我，怕臉會割傷。」副導原本還擔心會穿幫，沒想到彭浩翔回應：「DaDa的胸在滑，誰還會看她耳朵。」

好萊塢買下版權

讓陳靜印象深刻的還有一場如廁戲，她表示決定演出時已豁出去，「有點尷尬，但拍的時候很過癮。」彭浩翔在旁逗她說：「很放鬆，有真的放出來！」讓她趕緊澄清：「哎，我是演技！」彭還親自用麵團和玉米製作該條排泄物，但因他太愛惡作劇，讓陳靜擔心是「真品」，威脅他：「你一定要用手戳一下我才要拍。」

該片已被美國買下翻拍版權，由於彭浩翔在片中客串一角，他搞笑放話，「如果找李奧納多來演我，我不反對。」他目前正在籌備《鹿鼎記》三部曲，自認是寫過最好的劇本，周迅確定演出，每集資金高達6000萬至8000萬美金（約18億至24億台幣）。該片27日上映。

(中國時報)