謝和弦告白愛妻「養妳一輩子」

2019年02月22日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

謝和弦 R-chord - 那不是雪中紅 Snow Red (Official Music Video

謝和弦過年前為新歌〈酷〉遠赴倫敦拍MV，短暫停留幾天便返台迎接新年，未料年初四驚傳他因「雙相情緒障礙症」入院治療，演藝活動全面暫停；他14日發文向歌迷報平安，21日更向愛妻深情告白，「我養妳一輩子剛好，下輩子再還我就好。」並承諾「答應妳爸要把妳顧好，是男人就該說到做到。」

對於謝和弦病情，他所屬的華納音樂昨表示，他在出發倫敦前，躁症已稍微發作，「在（英國）時差影響下幾乎無法休息，一方面要跟情緒對抗，另一方面也要把工作做好，很不容易，所以當時在英國就決定一回台灣就去看醫生住院。」目前謝和弦病情穩定許多，「他覺得自己若一直帶著憤怒的表演也不好，應該要帶著正能量、給大家歡樂的感覺。」

謝和弦第一次造訪歐洲拍MV，在負2度寒冷氣溫下，只套單薄的西裝外套及西裝褲便入鏡，邊拍邊發抖，隔天立馬「中標」流鼻涕、打噴嚏。他開玩笑說：「當個脫星也是不容易！」

(中國時報)