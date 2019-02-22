法比歐光溜溜 李亦捷不來電
由法比歐、李亦捷主演的電影《最是橙黃橘綠時》，兩人在片中有「文藝風」床戲，僅有男方露背，其實電影本來有拍另一幕法比歐裸泳上岸光溜溜出水的畫面，可惜最後遭剪，猛男白露一遭，他淡然的說：「就是在工作而已，沒什麼。」
回憶那場裸泳戲，李亦捷表示現場並沒有看到法比歐的正面，只看到他結實的屁股，「那畫面就像是一位大男孩脫衣服，很大方。」也透露其實洋人面孔對她並沒有特別的吸引力，反倒是她的表姊、高中同學得知她要跟法比歐對戲，搶著要來探班，比她還激動。
各務孝太緊張獻初吻
另一對銀幕情侶是翁嘉薇和各務孝太，因為孝太容易緊張，片中吻戲拍了3、4次都沒親到女生的脣，最後連正式版都是以親下巴收場，翁嘉薇笑說：「所以即使親了，我們的銀幕初吻都還在。」
有次在日本拍攝收工後，大夥在街道上找餐廳，走了1小時才終於找到一家燒肉店，翁嘉薇怪各務孝太都不出聲，當時她餓得要死，還要硬操著彆腳的日文和店員點餐，孝太聽了則笑說：「讓妳練習一下（日文）啊！」電影3月15日在台上映。
(中國時報)
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