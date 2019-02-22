邱志宇全裸上陣逼哭導演

2019年02月22日 04:10 中國時報 李承陽 報導

台灣將通過同婚專法 國片《我的靈魂是愛做的》見證歷史

由陳敏郎執導、邱志宇主演的國片《我的靈魂是愛做的》，劇情講述1名投身同婚運動的高中公民老師，捲入一段異性婚姻的禁戀故事，電影去年10月開拍，冥冥中彷彿是神預測，台灣可望通過同婚專法，卻早將該法案一路歷程都拍進了片中，精準預測議題走向。

巧合的是，電影拍攝期間正值去年大選，男主角邱志宇在尋愛過程中，還同時歷經了同婚連署、公投挫敗以及同婚專法通過的過程，隨著台灣有望成為亞洲第一個同志婚姻合法的國家，該片也將成為首部見證這段歷程的台灣電影，格外具有意義。

電影籌備3年，曾獲選金馬創投及南特影展工作坊，並獲得文化部劇情長片輔導金8百萬，以及台中、桃園、台北等地的拍攝補助。該片導演陳敏郎畢業於紐約大學電影研究所，曾以優異成績榮獲「李安獎學金」。

從《台北物語》暴紅的邱志宇，以新人之姿挑梁主演《我的靈魂是愛做的》，片中除演出床戲大膽全裸上陣外，一場跟母親坦承男友已婚身分的戲，母子衝突大爆發，兩人聲淚俱下，連陳敏郎都感動得淚流滿面。

(中國時報)